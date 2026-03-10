Have A Roll rolt verder uit: negende vestiging opent in Mechelen

Have A Roll, een Antwerpse formule van vegan kaneelbroodjes, zet zijn expansie voort met een nieuwe winkel in Mechelen. De negende vestiging opent eind april haar deuren aan de Bruul.

Community als kompas

Wat begon als een bescheiden bakexperiment in de keuken van oprichter Dennis Van Peel tijdens de pandemie, groeide in vijf jaar tijd uit tot een begrip: na de eerste pop-up in Antwerpen in 2021, breidde Have A Roll gestaag uit naar Gent, Brussel, Leuven en Brugge. Ook in Nederland veroverde het merk al twee steden.

Nu is ook Mechelen aan de beurt, na een bevraging onder klanten. Toen Have A Roll zijn 57.000 volgers op sociale media vroeg waar zij een volgende winkel wilden zien, kwam de Dijlestad prominent naar voren. “Dan is het voor ons eigenlijk simpel: we luisteren naar onze community”, vertelt Van Peel. “Het voelt dan ook heel mooi om hier nu een nieuwe winkel te openen.”

De nieuwe vestiging opent eind april aan de Bruul 22 in Mechelen. De exacte openingsdatum wordt later bekendgemaakt.