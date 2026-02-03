Heineken centraliseert diensten Alken-Maes in Nederland, impact op jobs onduidelijk

Een deel van de activiteiten van de Belgische brouwer Alken-Maes, bekend van bieren als Cristal, Maes en Hapkin, worden verschoven naar moederbedrijf Heineken in Nederland. Hoeveel jobs dat zal kosten, is nog niet duidelijk.

Efficiënter werken

Alken-Maes gaat nauwer samenwerken met moederbedrijf Heineken. Daarbij zullen voornamelijk administratieve en logistieke jobs verschuiven naar Nederland. Wel behoudt de brouwer een sterke aanwezigheid in België. Dat heeft het bedrijf dinsdag aan het personeel laten weten. De concrete impact van de plannen blijft vaag. De brouwerijen zouden niet worden getroffen.

“Het is onze bedoeling om bepaalde middelen en capaciteiten over de markten heen te bundelen, zodat we nog efficiënter kunnen werken en concurreren, sneller kunnen inspelen op veranderingen en de benodigde vaardigheden voor de toekomst blijven opbouwen”, luidt het. “Wij schatten in dat de impact op de organisatie beperkt zal zijn. Onze lokale verankering blijft van cruciaal belang. Alles zal de komende tijd verder in detail worden uitgewerkt.”

Heineken kampt al een tijd met tegenvallende resultaten en kondigde daarom vorig jaar al een ingrijpende reorganisatie aan, waarbij onder andere 400 banen op de hoofdzetel in Amsterdam zouden sneuvelen. In een nieuw strategisch vijfjarenplan focust de brouwer op zijn vijf kernmerken Heineken, Tiger, Amstel, Desperados en Birra Moretti – Belgische bieren horen daar dus niet bij. Begin dit jaar kondigde CEO en voorzitter Dolf van den Brink zijn vertrek bij Heineken aan.