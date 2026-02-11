Heineken schrapt tot 6.000 banen na lauw jaar

Heineken kondigt een ingrijpende reorganisatie aan waarbij wereldwijd 5.000 tot 6.000 banen zullen verdwijnen. De biergigant verkocht in 2025 1,2% minder bier en wil nu reorganiseren om jaarlijks 400 tot 500 miljoen euro te besparen.

Nieuwe organisatiestructuur

Heineken zag in 2025 een organische volumedaling van 1,2% tot 281,6 miljoen hectoliter, wat resulteerde in een omzet van 28,9 miljard euro – een daling ten opzichte van de 30 miljard euro het voorgaande jaar. De zwakke economische omstandigheden en aanhoudende onzekerheid in belangrijke markten, zoals Europa en Noord- en Zuid-Amerika, hebben hun tol geëist. CEO Dolf van den Brink, die eind mei aftreedt, benadrukt dat de focus nu ligt op het versnellen van groei door hogere productiviteit en efficiëntie.