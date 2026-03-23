Ikea-restaurants krijgen digitale kiosken

Na succesvolle pilootprojecten in Spanje en Portugal kreeg nu ook een eerste Belgisch restaurant van Ikea een digitale besteloplossing. Die zorgt voor een toename van het aantal klanten én een hogere tevredenheid.

Sneller en efficiënter

In het gerenoveerde restaurant van Ikea in het Belgische Luik kunnen klanten vanaf nu bestellen en betalen via digitale kiosken. Binnenkort kan het ook via de Ikea-app. Klanten halen hun maaltijd dan op wanneer ze klaar is. Wie minder vertrouwd is met digitale tools en liever op de klassieke manier bestelt, kan dat nog steeds.

Het Belgische pilootproject is geïnspireerd op succesvolle tests in andere landen. Dankzij het nieuwe bestelparcours verloopt alles sneller en efficiënter, waardoor het restaurant meer klanten op een betere manier kan bedienen. De pilootprojecten in Spanje en Portugal tonen al een duidelijke verbetering: de klantentevredenheid stijgt en het aantal klanten neemt met 14% toe dankzij de digitalisering.

Vlottere samenwerking

Ook de rol van de medewerkers verandert met dit concept. Teams uit de pilootlanden getuigen over een vlottere samenwerking en een aangenamere werkomgeving. De keuken werd opnieuw ingericht op basis van feedback van medewerkers.

“De eerste resultaten in het buitenland zijn bijzonder positief en bevestigen dat we deze innovatie later ook in andere winkels kunnen toepassen,” zegt Roeland Michiels, Country Food Manager bij Ikea België. “Voor veel klanten is het restaurant een vaste halte tijdens hun bezoek aan Ikea. Dankzij deze vernieuwing maken we dat moment nog vlotter, moderner en aangenamer.”