[In Beeld] Lidl start in Nederland met uitrol nieuw winkelconcept

Lidl presenteert in Nederland een nieuw nationaal winkelconcept. De vernieuwde supermarkt in Huizen opent als eerste de deuren met de aangepaste inrichting. Een strategische keuze, want de winkel ligt tegenover het Nederlandse hoofdkantoor.

Ruimer, lichter en meer

Lidl Nederland positioneert zijn vernieuwde supermarkt in Huizen als vlaggenschip voor een nieuw winkelconcept. De winkel, gelegen tegenover het hoofdkantoor aan de Warandebergstraat 47, bleef ruim twee weken dicht voor de verbouwing. Volgens CCO Stephanie Both markeert de opening een strategisch moment: “Met deze heropening zetten we een belangrijke stap in de verdere modernisering van onze winkels.”