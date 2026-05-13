Bioconsolidatie: BioToday-eigenaar neemt Joannusmolen en IDorganics over

De Smaakspecialist, met merken als Smaakt en BioToday, verstevigt zijn positie in natuurvoeding met de overname van Joannusmolen, tot nu toe onderdeel van Merenda Foods. Eerder nam De Smaakspecialist ook al IDorganics over, die instaat voor de productie en distributie.

Drie zelfstandige merken

De Smaakspecialist neemt het merk Joannusmolen over, inclusief de productieactiviteiten die bij IDorganics plaatsvinden. Het assortiment groeit zo met biologische en glutenvrije meelsoorten, pappen en bakproducten. Na de verkoop concentreert Merenda Foods zich voortaan volledig op het ontwikkelen en produceren van biologische tussendoortjes voor baby’s en kinderen.