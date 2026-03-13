Jumbo laat jongeren solliciteren via WhatsApp-chatbot

Jumbo introduceert “Da’s fijn solliciteren”, een platform waarmee jongeren via WhatsApp in enkele stappen kunnen solliciteren en direct zelf een gesprek inplannen. Het initiatief moet de stap naar een bijbaan vereenvoudigen en de doorlooptijd verkorten.

Jongeren werven vraagt snelheid

Jumbo richt zich nadrukkelijk op jongeren van 13 tot en met 21 jaar, voor wie de supermarkt vaak de eerste werkgever is. Jaarlijks komen er circa 170.000 sollicitaties voor bijbanen binnen; daarvan stromen zo’n 22.000 nieuwe medewerkers in.