Topman Tsjechië vertrekt bij Ahold Delhaize

Petr Pavlik, Brand President van supermarktketen Albert in Tsjechië, verlaat het bedrijf om zijn loopbaan buiten het bedrijf verder te zetten, meldt Ahold Delhaize. De retailer start de zoektocht naar een opvolger.

Interim-topman

Pavlik zal zijn taken met ingang van vandaag overdragen, aldus Ahold Delhaize in een persbericht. De topman keerde in 2025 terug bij Ahold Delhaize als Brand President van Albert, nadat hij tussen 2016 en 2020 als SVP bij het bedrijf werkzaam was geweest. In de tussentijd werkte hij onder andere bij onlinesupermarkt Rohlik en bij retailmediabedrijf Cruxo. Hij begon zijn carrière in FMCG bij Procter & Gamble.

Ahold Delhaize is begonnen met het zoeken naar een opvolger. In afwachting zal Jesper Lauridsen, COO van de regio Centraal- en Zuidoost-Europa bij Ahold Delhaize, de functie op interim-basis waarnemen. Albert is de derde supermarktspeler in Tsjechië na Lidl en Kaufland. Het bedrijf is goed voor een omzet van zo’n 2,8 miljard euro.