Geschreven door Pauline Neerman
Keurslager lanceert op 80e verjaardag eigen mobiele app

26 maart, 2026

Ter gelegenheid van zijn 80-jarig bestaan, lanceert Keurslager een mobiele loyaliteitsapp. De bedoeling is dat zelfstandige slagers zo directer contact krijgen met hun klanten en laat ook lokale digitale marketing toe.

Directe klantrelatie centraal

Met de app krijgen klanten realtime inzicht in hun spaarsaldo en transacties, naast extra functionaliteiten zoals recepten en toegang tot een cadeaushop. Tegelijkertijd behouden klanten de mogelijkheid om een fysieke spaarkaart te gebruiken. Daarmee voorkomt Keurslager frictie bij minder digitaal vaardige doelgroepen en houdt het de drempel laag.

Meer over... Food
