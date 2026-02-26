Lidl brengt gehypete ‘Trolley Bag’ ook naar België, maar niet te koop

Lidl lanceert samen met de Amerikaanse ontwerper Nik Bentel een limited edition ‘Trolley Bag’, een (soort van) handtas geïnspireerd op… een winkelwagentje. Na het internationale succes van de ‘Croissant Bag’ mikt Lidl opnieuw op schaarste, zichtbaarheid en virale impact.

Voortbouwen op hype

Lidl en Bentel bewezen in 2024 al dat de combinatie van ironie en schaarste werkt. De eerdere Croissant Bag, een knipoog naar de klassieke bruine bakkerstas, veroorzaakte een stormloop. De volledige voorraad was toen binnen twee minuten uitverkocht. De tas kostte aanvankelijk circa 59 euro, maar dook later op de secundaire markt op voor bedragen boven 2.000 euro.

Met de Trolley Bag borduurt Lidl voort op die dynamiek. De nieuwe handtas neemt het winkelwagentje als uitgangspunt: het ontwerp volgt de originele vorm nauwgezet, inclusief handgreep en een muntketting die effectief op een winkelkar past. Met de blikvanger hoopt Lidl zijn relevantie te vergroten bij een jong, modegevoelig publiek zonder afstand te nemen van zijn kernidentiteit als prijsvechter.

In België kiest Lidl voor een exclusieve distributiestrategie. De Trolley Bag komt daar niet in de reguliere verkoop. In plaats daarvan zet Lidl van 25 maart een winactie op via zijn socialemediakanalen. Het bedrijf geeft een beperkt aantal exemplaren weg. Daarnaast kunnen geïnteresseerden zich gratis inschrijven voor een loterij via de website van Nik Bentel. Ook daar is slechts een gelimiteerd aantal tassen beschikbaar.