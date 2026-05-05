Lidl brengt zelfscan met smartphone en AI-weegschalen naar Luxemburg

Sinds deze week kunnen shoppers in drie Luxemburgse filialen van Lidl de boodschappen scannen met hun smartphone, via de “Scan&Go” functie in de Lidl Plus-app. Slimme AI-weegschalen vergemakkelijken het proces.

Geen inkrimping personeelsbestand

Afgelopen maandag lanceerde Lidl Luxemburg de nieuwe “Scan & Go”-service in drie testwinkels in Dudelange, Strassen en Windhof. Shoppers kunnen er producten scannen met hun eigen smartphone, via de Lidl Plus-app. Zo zien ze meteen ook het totale bedrag van hun boodschappen en de toegepaste kortingen. Afrekenen kan eenvoudig bij de zelfscankassa’s.

Een interessante innovatie in de drie betrokken winkels is de installatie van slimme weegschalen met AI, die groenten en fruit kunnen herkennen. De klant plaatst de producten op de weegschaal, het systeem toont het product op het scherm, de klant bevestigt. Vervolgens wordt een etiket met barcode afgedrukt, zodat het artikel kan worden gescand.

“Hoewel deze technologie de efficiëntie en zelfstandigheid van onze klanten vergroot, betekent dit geenszins een inkrimping van het personeelsbestand. Integendeel, onze medewerkers hebben nu meer tijd om klanten in de winkel te adviseren en te begeleiden”, zegt de retailer op LinkedIn. Lidl is van plan om na de testfase al zijn winkels in Luxemburg begin 2027 uit te rusten met het Scan & Go-systeem.

De discounter lanceerde de Scan&Go functie in de Lidl Plus app voor het eerst in 2024 in Duitsland en rolde ze intussen uit naar onder andere Nederland, Polen, Zwitserland en Finland.