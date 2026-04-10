Lidl trekt naar Shopping Cora in La Louvière

Lidl bevestigt zijn komst naar het winkelcentrum Shopping Cora in La Louvière. De discounter zal volgend jaar een winkel openen in een nieuwe uitbreiding aan het retailpark, dat door Mitiska REIM herontwikkeld wordt.

Opening in de zomer van 2027

De herontwikkeling van de sites van de voormalige Cora hypermarkten is volop aan de gang. Zeven Delhaize supermarkten openden er al de deuren, ook Dreamland heeft er intussen winkels geopend, verschillende vestigingen van Jysk, Dreambaby, Kiabi, Extra Shop en Aldi staan in de steigers.

Nu bevestigt ook Lidl de opening van een winkel in één van de projecten, namelijk een uitbreiding die aan de site in La Louvière wordt gebouwd. De werkzaamheden gaan in februari 2027 van start, met een verwachte opening in de zomer van 2027. De discounter moedigt voormalige medewerkers van Cora aan om hun interesse in dit project kenbaar te maken en heeft al contact opgenomen met de omscholingscel van Forem in La Louvière. De nieuwe winkel zou zo’n 30 nieuwe banen creëren.

Lidl heeft al een winkel in La Louvière sinds 2000, nam er een windturbine in gebruik en opende er in 2022 een distributiecentrum.