Lotus start uitbreiding koekjesbakkerij in Lembeke

Lotus Bakeries breidt de productiecapaciteit van zijn fabriek in Lembeke verder uit om de wereldwijde groei van Biscoff op te vangen. Topman Jan Boone gaf maandag het startschot voor de bouw van een extra productiehal op de site in Oost-Vlaanderen.

In de bakermat

Lembeke had al de “grootste Europese productiesite voor koekjes van één enkel merk”, en die wordt nu nog een stukje groter. Alle vergunningen zijn ondertussen in orde en de bouwwerken zijn officieel opgestart. De eerste productie uit de nieuwe faciliteiten moet binnen twee jaar van start gaan.

Volgens Boone vormt de uitbreiding een logisch gevolg van de internationale expansie van het merk. “Deze uitbreiding voelt als een heel natuurlijke volgende stap in de globalisering van Biscoff”, zegt hij. De fabriek produceert de Biscoff-koekjes al meer dan negentig jaar en belevert vandaag vooral de Europese markt. De sites in Thailand en de Verenigde Staten bedienen respectievelijk Azië-Pacific en Noord- en Zuid-Amerika.

Beter integreren

Lotus Bakeries benadrukt ook de aandacht voor de omgeving rond de fabriek. Het bedrijf voorziet geluidsarme technologieën, bijkomende geluidsinfrastructuur, heraanplantingen van bomen en bijna één hectare nieuwe groenzone. Daarmee wil de groep het nieuwe gebouw beter integreren in het landschap.

De koekjesgroep uit Lembeke realiseerde in 2025 een omzet van 1,36 miljard euro en telt ongeveer 4.150 werknemers. Naast Biscoff omvat de portefeuille ook merken als Nakd, Trek en Peijnenburg. De families Boone en Stevens hebben de controle over de onderneming, die ook genoteerd staat op Euronext Brussel.