Manhattn’s opent tiende Belgische vestiging in Wijnegem Shopping Center

Op 26 juni opent premium burgerketen Manhattn’s officieel zijn tiende Belgische restaurant in Wijnegem Shopping Center. Het concept past met zijn verwijzingen naar New York perfect in een groot overdekt winkelcentrum, zeggen de oprichters.

“Deel van de shoppingervaring”

Dertien jaar geleden ging Manhattn’s, geesteskind van de broers Jerome en Philippe Vandermeulen, van start in Brussel. Daarna volgden meer restaurants in Brussel, Leuven, Antwerpen, Gent, Brugge en twee vestigingen in Parijs. Nu zet het merk zijn volgende stap in Vlaanderen. De keuze voor Wijnegem Shopping Center is mee ingegeven door de Amerikaanse “mall vibe”, van het winkelcentrum, zegt medeoprichter Jerome Vandermeulen. Het bedrijf wil zich immers van andere premium burgerketens onderscheiden door de New Yorkse insteek en de sterke visuele identiteit.

“In de VS maakt food deel uit van de volledige shoppingervaring. Mensen spreken er af, blijven hangen en maken er een moment van. Dat gevoel herkennen we hier ook. Het plaatje klopt gewoon. Voor Manhattn’s draait het nooit enkel om snel iets eten, maar om de volledige ervaring errond.” Het nieuwe restaurant krijgt de typische Manhattn’s uitstraling: geïnspireerd door iconische restaurants uit Manhattan, met warme materialen en een energieke sfeer. Toch benadrukken de broers dat elke locatie een eigen karakter krijgt. “We bouwen geen kopieën van restaurants, elke plek moet een eigen ziel hebben.”

Wijnegem Shopping Center reserveert sinds de grote renovatie die eind 2025 werd afgerond meer ruimte voor food & beverage, dat er nu een aandeel heeft van zo’n 12%.