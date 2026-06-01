Yum Brands hoopt Pizza Hut te verkopen aan investeringsfonds

Yum Brands, de groep die tevens eigenaar is van Taco Bell en KFC, voert exclusieve gesprekken over een verkoop van Pizza Hut aan investeringsfonds LongRange Capital. Het is nog niet zeker of beide partijen tot een akkoord zullen komen.

Zwakke vraag

Yum Brands en LongRange Capital zijn in vergevorderde onderhandelingen over een mogelijke deal die binnen enkele weken rond zou kunnen zijn, meldde een interne bron vrijdag aan Reuters. Er is evenwel nog geen garantie dat er een akkoord zal worden bereikt. De bedrijven reageerden nog niet op de berichtgeving tegenover het persbureau.