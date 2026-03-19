Meer aanbiedingen, modernere winkels, storytelling: het plan van Jumbo-CEO Jesper Højer

Jumbo moet weer snel en simpel worden, zegt CEO Jesper Højer. De retailer gaat sterker inzetten op promoties – ook voor vlees – en moderniseert het winkelpark. De topman spreekt van een meerjarenplan.

Breuk met verleden

De nieuwe CEO presenteerde deze week voor het eerst zijn plannen aan medewerkers en pers. Hij moet de trots weer terugbrengen in het bedrijf, dat lastige jaren achter de rug heeft en marktaandeel verloor. Een project dat meerdere jaren zal duren, zegt hij. Met een afgeslankt directiecomité wil Højer snelheid maken. Het bedrijf moet bijvoorbeeld af van zijn vergadercultuur. “De klant verandert snel. Die moeten we sneller volgen”, luidt het in de krant FD.