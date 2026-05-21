Ook Elsene gaat fastfood-bestelzuilen belasten

Elsene voert een nieuwe belasting in voor fastfoodzaken met digitale bestelzuilen. Eerder riepen de Brusselse gemeentes Anderlecht en Oudergem ook al een taks in het leven, die fastfoodketens met dergelijke orderkiosken viseert.

Werkgelegenheid en overlast

Fastfoodzaken zoals frituren, rotisserieën en grillrestaurants die met bestelzuilen werken, zullen jaarlijks 12.000 euro belasting moeten betalen. Nieuwe zaken krijgen daarbovenop een eenmalige openingsbelasting van 10.000 euro. Elsene verwacht dat de nieuwe belasting jaarlijks ongeveer 113.000 euro zal opbrengen.

Volgens schepen van Financiën Nathalie Gilson mikt de gemeente bewust op grote ketens. “Met deze taks beschermen we kleine zelfstandigen”, zegt ze aan BRUZZ. “We mikken op grote ketens die voor overlast zorgen in de openbare ruimte, we promoten gezonde voeding en we hopen de lokale economie aantrekkelijker te maken.” De maatregel viseert ketens ook omdat digitale bestelzuilen steeds vaker klassieke kassamedewerkers vervangen, volgens het gemeentebestuur met een negatieve impact op de lokale werkgelegenheid.

Zaak voor Raad van State

De fastfoodtaks past in een bredere trend waarbij Brusselse gemeenten nieuwe lokale belastingen invoeren om extra inkomsten te genereren. Vorig jaar namen Oudergem en Anderlecht al gelijkaardige maatregelen. In Oudergem bedraagt de jaarlijkse belasting eveneens 12.000 euro, maar verdubbelt het bedrag voor zaken in de buurt van scholen.

De sector reageerde eerder scherp: Bemora, de vereniging van gestructureerde restaurantketens binnen Comeos, daagde de Oudergemse taks al voor de Raad van State. “Er wordt vergeten dat grote ketens vaak met franchises werken”, stelde Bemora. “Het zijn dus ook lokale uitbaters die werken met lokaal personeel, die getroffen worden door de taks. En de ketens zijn alleszins niet van plan om de gemeente te verlaten.”