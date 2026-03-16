Picnic op weg naar 1 miljard omzet in Duitsland

Dit jaar verwacht de Nederlandse onlinesupermarkt Picnic 1 miljard euro omzet te realiseren in Duitsland, waar het e-commercebedrijf nu vijf jaar actief is. Deze maand gaat de retailer van start in München.

Groot potentieel

Picnic, deels in handen van marktleider Edeka, verovert Duitsland stad per stad, regio per regio. Vorig jaar ging de onlinesupermarkt van start in Dresden en Leipzig, deze maand volgt München. Het bedrijf heeft intussen dertien fulfilmentcentres in het land. “Eind dit jaar zijn er 3,7 miljoen huishoudens in Duitsland bij gekomen”, zegt medeoprichter Michiel Muller aan het FD. “Dan kan 40% van de Duitse huishoudens bij ons bestellen. In Nederland is dat nu 80%. In Duitsland gaan we dat niet halen, want het is een groot land en heeft meer platteland.”