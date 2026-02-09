Tesco neemt vijf Amazon Fresh-winkels over

Brits marktleider Tesco breidt zijn winkelbestand dit jaar verder uit, vooral in het convenience-segment. De retailer neemt onder andere vijf voormalige Amazon Fresh-vestigingen in Londen over.

Groei voor Express-formule

De supermarktketen opende in 2025 al 60 nieuwe Express-winkels en ligt op schema om vóór maart 2027 nog eens meer dan 70 Express-winkels te openen. Dat zegt het bedrijf in een persbericht. De groei van Tesco krijgt onder andere een impuls door de overname van vijf voormalige Amazon Fresh-winkels in Londen. De winkels in Kensington High Street, Hounslow, Moorgate, Aldgate East en Wembley zullen vóór de zomer hun deuren heropenen als Tesco Express.

Amazon besliste vorig jaar om alle 19 Britse supermarkten te sluiten. Vijf worden er omgebouwd naar Whole Foods Market, de overige 14 zouden verdwijnen. Ook in de VS gaat de stekker uit de winkelformules Amazon Fresh en Amazon Go om de focus volledig te leggen op snelle bezorgdiensten en Whole Foods Market.