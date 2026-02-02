Topconflict over cacao leidde tot vertrek CEO Barry Callebaut

Het plotselinge vertrek van de CEO van Barry Callebaut, Peter Feld, volgde op een hoogoplopend strategisch conflict over de toekomst van de cacaodivisie. De raad van bestuur van ’s werelds grootste chocoladeproducent verzette zich tegen Felds voorstel om de cacaotak af te splitsen.

Onbespreekbaar voorstel

Feld botste met bestuursleden, onder wie voorzitter Patrick De Maeseneire, over het plan om de lager renderende cacaoactiviteiten los te maken van de rest van het concern. Dat zeggen twee bronnen tegen Reuters. “De CEO stond open voor een afsplitsing van de cacaodivisie en een mogelijke verkoop, maar voor delen van de raad van bestuur – onder leiding van de voorzitter – was dit onbespreekbaar,” aldus een bron.