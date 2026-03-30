Truck met 12 ton KitKat-repen blijkt spoorloos

Nestlé bevestigt dat een vrachtwagen met 413.793 repen KitKat, onderweg van de fabriek in Italië naar Polen, de eindbestemming nooit heeft bereikt. Waar de vracht precies werd gestolen, blijft onduidelijk.

Toenemende criminele trend

Het gaat om een vracht van 12 ton aan KitKat-producten. De truck en de inhoud ervan zijn nog steeds spoorloos. Nestlé heeft intussen wel laten weten dat de repen identificeerbaar zijn via een unieke batch code. Wie die code scant, ontvangt dan instructies over hoe contact op te nemen met KitKat. Het bedrijf benadrukt ook dat er geen bezorgdheid is rond consumentenveiligheid en dat er geen bevoorradingsproblemen zijn.

“Hoewel we de uitzonderlijke smaak van de criminelen waarderen, blijft het feit dat vrachtdiefstal een steeds groter wordend probleem is voor bedrijven van alle groottes”, zegt Nestlé, dat naar eigen zeggen het nieuws in de openbaarheid brengt om bewustzijn te creëren over een toenemende criminele trend.

Volgens verschillende waarnemers neemt de diefstal van vrachtwagens inderdaad wereldwijd toe en zijn voedsel en drank daarbij belangrijke doelwitten. De goederen zijn immers makkelijk door te verkopen en moeilijk te traceren – zeker omdat ze uiteindelijk worden opgegeten en dus letterlijk verdwijnen.