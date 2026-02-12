Unilever boost winst zonder Magnum

Unilever heeft in het eerste jaar onder leiding van CEO Fernando Fernandez een hogere nettowinst gerealiseerd, dankzij een versnelde reorganisatie en strategische afstotingen. Toch tempert de FMCG-reus de verwachtingen voor 2026.

Voeding blijft zwakke schakel

In 2025 steeg de nettowinst van Unilever met bijna 3% naar 6,2 miljard euro, ondanks een omzetdaling van 4% tot 50,5 miljard euro. De daling werd vooral veroorzaakt door ongunstige wisselkoersen, met name de zwakkere dollar en valuta in opkomende markten zoals India. Gecorrigeerd voor deze effecten en afstotingen steeg de onderliggende omzet met 3,5%, gedreven door prijsverhogingen en volumegroei.