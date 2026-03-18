Unilever denkt aan afsplitsing voedingstak

Gaan na de ijsjes straks ook de andere voedingsmerken van Unilever de deur uit? De kans lijkt reëel: de multinational onderzoekt pistes om het portfolio te stroomlijnen. Die denkoefening bevindt zich evenwel nog in een vroeg stadium.

Verschillende opties op tafel

Volgens persagentschap Bloomberg bestudeert Unilever wel degelijk een mogelijke afsplitsing van zijn voedingstak. De producent van merken als Knorr en Hellmann’s zou in gesprek zijn met adviseurs over de mogelijke opties. Het concern zou bijvoorbeeld alle voedingsmerken kunnen afstoten, of toch enkele topmerken behouden. Een verkoop zou Unilever tientallen miljarden dollars kunnen opleveren, denken analisten. Er wordt geen beslissing verwacht voor 2027.

Verrassend is de berichtgeving niet: geruchten in die zin gaan al jaren de ronde, en werden nog aangewakkerd door de recente afsplitsing van de ijsdivisie, die een aparte beursnotering kreeg als The Magnum Ice Cream Company. Daarnaast stootte Unilever de voorbije jaren al verschillende niet-kernactiviteiten in voeding af, waaronder de theedivisie, de margarines en merken als De Vegetarische Slager, Conimex en Unox. Onder CEO Fernando Fernandez gaat Unilever verder met de transformatie van een groep die voedingsmiddelen verkoopt naar een groep die zich richt op schoonheid, persoonlijke verzorging en welzijn. In voeding ligt het groeipotentieel nu eenmaal lager.