Versbevoorrading in gedrang door stormweer in Spanje en Marokko

Door de aanhoudende regenval en stormen in Zuid-Spanje en Noord-Afrika loopt de bevoorrading van supermarktketens, ook in West-Europa, moeizaam. Het transport via de Straat van Gibraltar loopt stroef en ook de oogsten worden gehinderd.

Minder leveringen

Het zachte fruit en de groenten die supermarkten in de wintermaanden massaal uit het zuiden van Spanje en uit Marokko invoeren, van tomaten over bessen tot paprika’s en komkommers, raakt maar moeilijk in de rekken door het aanhoudende noodweer. “De aanvoer verloopt moeilijk. Alle transport uit Noord-Afrika moet de Straat van Gibraltar over, en dat gaat momenteel zeer moeizaam“, zegt Roel Dekelver, woordvoerder van Delhaize, aan HLN.