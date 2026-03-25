[Analyse] Wil Carrefour zijn Belgische tak dan toch niet verkopen?

De reactie van de groep Carrefour naar aanleiding van geruchten over een verkoop van de Belgische activiteiten aan een Duits investeringsfonds, lijkt erop te wijzen dat een verkoop niet langer aan de orde is.

Weinig interesse

“Carrefour blijft zich volledig inzetten om zijn activiteiten in België op termijn verder uit te bouwen”, klonk het vandaag in een reactie op het nieuws dat de Duitse investeringsgroep Aurelius interesse toonde om samen met het lokale management de Belgische activiteiten van de retailer over te nemen. Dat lijkt erop te wijzen dat de groep (voorlopig?) niet zal overgaan tot een verkoop van de Belgische tak. Althans, dat is toch de verrassende conclusie die zakenkrant De Tijd – de aanstoker van de geruchten woensdag – trekt uit de inderdaad nogal vage reactie van de persdienst van de groep.