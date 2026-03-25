Carrefour België straks in handen van Duitse investeerder Aurelius?

(update) De Duitse investeerder Aurelius zou interesse tonen in de overname van Carrefour België. Het is de eerste concrete naam van een mogelijke kandidaat, maar verder zou de interesse beperkt blijven.

Aurelius: een vertrouwde onbekende

Carrefour, de Franse retailgigant, kondigde vorige maand aan zich te willen concentreren op drie kernmarkten: Frankrijk, Spanje en Brazilië. Dit trio genereerd samen 85% van de omzet en maar liefst 99% van de winst. België, Polen en Argentinië – goed voor de resterende 15% – worden als ‘overig’ bestempeld, met alle strategische opties open: van groei tot een volledige of gedeeltelijke verkoop.

Opvallend is dat Aurelius Carrefour België zou willen overnemen in samenwerking met het lokale management, zonder het bedrijf op te splitsen in verkoopbare onderdelen. Dat meldt De Tijd. Of de Duitsers de enige serieuze gegadigde zijn, is nog onduidelijk maar de belangstelling voor de Belgische nummer drie in het supermarktlandschap is volgens de zakenkrant vooralsnog beperkt.

Aurelius is geen nieuwkomer in België. Het investeringsfonds kocht eind 2024 de charcuterietak van What’s Cooking voor 100 miljoen euro. Een jaar eerder kocht de Duitse groep The Body Shop, maar ondanks scherpe saneringen moest de keten toen toch in verschillende landen het faillissement aanvragen.

“Vooruitgang geboekt”

Carrefour blijft vaag in zijn reactie: “Zoals aangekondigd tijdens de presentatie van het strategisch plan Carrefour 2030 is de herziening van de portefeuille inmiddels afgerond. De recente resultaten in België bevestigen de geboekte vooruitgang en de huidige positieve dynamiek. Carrefour blijft zich dan ook volledig inzetten om zijn activiteiten in België op lange termijn verder uit te bouwen.“

Eerder liet de keten al uitschijnen niet gehaast te zijn, en continuïteit voorop te stellen. Als Aurelius zich weliswaar al van de steun van de directie kon verzekeren, lijken de kaarten niettemin gunstig te liggen.