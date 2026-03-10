Waarom consumenten moeite hebben met gezondere voedingskeuzes

Europese consumenten willen graag gezonder eten, maar slagen er vaak niet in om hun oude voedingsgewoontes te veranderen, onder andere door financiële factoren. Een nieuwe studie pleit voor fiscale en structurele maatregelen.

Generatieverschillen

Europeanen geven bij hun voedingskeuzes voorrang aan gezondheid en betaalbaarheid boven duurzaamheid. Uit nieuw onderzoek van EIT Food bij 19.954 consumenten in 18 Europese landen blijkt dat de belangstelling voor duurzaam eten gestaag afneemt, van 76% in 2021 tot 69% in 2025. Vandaag staat duurzaamheid achter gezondheid en betaalbaarheid als factor die van invloed is op voedingskeuzes.