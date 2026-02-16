Zo gaat Coca-Cola voor “nieuw decennium van groei”

Coca-Cola boekte in 2025 5% organische groei en wil dat tempo in 2026 vasthouden. Toch is het een vertraging: klassieke frisdranken ervaren tegenwind. De frisdrankreus zet daarom in op digitale transformatie en “stoutmoedige” productlanceringen.

De prijs van groei

“Wij hebben een duurzame strategie en onze startbaan is lang,” zei COO en binnenkort CEO Henrique Braun. “Ik ben ervan overtuigd dat we onze richtlijnen voor 2026 waarmaken en de beste beschikbare kansen grijpen.” Analisten reageerden positief; Jefferies noemde het bedrijf “klaar voor versnelling”.