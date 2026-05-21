Alle dagen solden? “Zelfstandige modehandelaars worden uit de markt gedrukt”

Zelfstandigenorganisaties Unizo en Mode Unie betreuren de arresten van de Raad van State die de Belgische soldenwetgeving op de helling zetten: die wet beschermt handelaars immers tegen de concurrentie van grote ketens. Het verbod op verkoop met verlies houdt stand, benadrukken ze.

Bescherming tegen prijsdruk

Modeketens ZEB, PointCarré en The Fashion Store, alle drie onderdeel van Colruyt Group, verheugen zich over de vernietiging door de Raad van State van de administratieve boetes die ze kregen voor het gebruik van de term “solden” buiten de officiële soldenperiodes. Dat verbod is in strijd met de Europese regels. De ketens krijgen nu meer commerciële vrijheid: “Vanaf nu kan het alle dagen solden zijn”, klinkt het.