Benetton dempt verliezen: break-even in zicht

Benetton Group heeft in 2025 de verliezen aanzienlijk weten te verminderen en mikt op een break-even in het huidige boekjaar. Waar de Italiaanse modegroep in 2024 nog 230 miljoen euro in het rood stond, bleef het verlies nu beperkt tot 33 miljoen euro.

Nieuw leiderschap

Na de zware verliezen van 2024 greep Edizione, de holdingmaatschappij van de familie Benetton, financieel en operationeel in. CEO Alessandro Renon werd in juni 2024 vervangen door Claudio Sforza, die ook meteen herstructureerde. Sforza schoonde zowel het winkelnetwerk als de samenwerkingen met groothandelspartners op.