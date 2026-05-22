Richemont verkoopt meer juwelen in woelige tijden

Ondanks wereldwijde economische onzekerheid blijft de vraag naar juwelen groot, ziet luxegroep Richemont. De eigenaar van merken als Cartier en Delvaux heeft zijn boekjaar afgesloten met beter dan verwachte cijfers.

Langetermijnvisie

Richemont sluit het boekjaar tot en met 31 maart 2026 af met groei in uitdagende marktomstandigheden. De omzet stijgt met 5% tot 22,42 miljard euro, terwijl de nettowinst 27% hoger uitkomt op 3,5 miljard euro. In het vierde kwartaal versnelde de groei tot 13% op basis van constante wisselkoersen. Voorzitter Johann Rupert waarschuwt dat de wereldwijde onzekerheid aanhoudt, vooral rond het Midden-Oosten, maar benadrukt ook dat Richemont vertrouwt op een langetermijnoriëntatie, sterke en onderscheidende merken en een strikte operationele discipline om aantrekkingskracht en duurzame waarde te waarborgen.