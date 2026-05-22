Kiabi lanceert wervingscampagne met oog op drie Belgische winkelopeningen

Met drie nieuwe winkelopeningen in Shopping Cora-winkelcentra versnelt de Franse modeketen Kiabi zijn Belgische expansie. De retailer lanceert een wervingscampagne voor het aantrekken van winkelmedewerkers.

Nieuwe uitbreidingsfase

Kiabi had eind vorig jaar al minstens zes winkelopeningen aangekondigd in België: vijf daarvan op de voormalige Cora-locaties, waar de modeketen voordien shop-in-shops had. Intussen zijn de winkels in Hornu, Woluwe en Ciney (die laatste is geen Cora-locatie) met succes geopend: vanaf de eerste dagen kenden de drie winkels een grote toeloop, wat de aantrekkingskracht van het merk en het enthousiasme van de klanten voor deze nieuwe vestigingen bevestigt, meldt het bedrijf.

Nu staat een nieuwe uitbreidingsfase op de planning met de aanstaande opening van drie nieuwe winkels in Rocourt, La Louvière en Messancy. In het kader van deze openingen lanceert Kiabi een uitgebreide wervingscampagne om de lokale teams samen te stellen. De retailer wil 6 tot 8 medewerkers aanwerven in Rocourt en Messancy, en 8 tot 10 medewerkers in La Louvière. De vacatures worden op 26 mei gepubliceerd op de carrièrewebsite van het bedrijf.

Kiabi is sinds 2016 aanwezig in België, viert dit jaar zijn 10-jarig jubileum en heeft er vandaag 16 winkels en een succesvolle online shop.