Bestseller lanceert “digital first” merkplatform Hypedrop nu ook in België

De Deense modegroep Bestseller lanceert een nieuw merk dat de snel evoluerende marktvraag meteen vertaalt naar wekelijkse gecureerde productdrops. “Hypedrop zal de wholesalemarkt fundamenteel hervormen”, stelt de retailer.

Datagedreven

Met het nieuwe digital-first platform Hyperdrop zet Bestseller in op snelheid, datagedreven beslissingen en real-time marktinzicht. In plaats van vaste seizoenscollecties of een statische merkidentiteit, luistert Hypedrop continu naar de markt en vertaalt de vraag direct in wekelijkse drops. De groep lanceerde het merk eind vorig jaar in onder andere Nederland, Frankrijk en Italië en rolt het nu verder uit.