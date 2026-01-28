LVMH ziet voorzichtige heropleving in China en VS

LVMH, de luxegroep achter merken als Louis Vuitton, Dior en Tiffany, sloot het jaar af met een lichte omzetdaling en een 13% lagere nettowinst. Dankzij een beter vierde kwartaal toont topman Bernard Arnault zich optimistisch op de middellange termijn.

“2026 wordt niet simpel”

De jaaromzet van LVMH kwam uit op 80,8 miljard euro, een daling van 1% bij constante wisselkoersen. De operationele winst daalde met 9% naar 17,8 miljard euro, het nettoresultaat daalde met 13% naar 11 miljard euro. Vooral de divisies mode, lederwaren en dranken zagen de winst fors teruglopen.