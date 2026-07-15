eBay mag Depop dan toch van Etsy overnemen

De Britse mededingingsautoriteit CMA heeft woensdag groen licht gegeven voor de geplande overname van modeplatform Depop door eBay. Met de goedkeuring verdwijnt een belangrijke horde om de deal af te ronden.

Geen verder onderzoek

eBay maakte in februari bekend Depop van concurrent Etsy over te willen nemen voor ongeveer 1,2 miljard Amerikaanse dollar, omgerekend zo’n 1,1 miljard euro. Het bedrijf hoopt hiermee zijn aantrekkingskracht op jongere kopers te vergroten en zijn positie in de snel groeiende markt voor tweedehands mode te versterken, aldus eBay in de aankondiging.

De CMA startte vorige maand een formeel onderzoek naar de impact van de overname op de concurrentie in het Verenigd Koninkrijk. Na afloop van deze eerste fase besloot de toezichthouder de deal niet door te verwijzen naar een diepgaand fase 2-onderzoek. De deadline voor de afronding van fase 1 was oorspronkelijk vastgesteld op 6 augustus.