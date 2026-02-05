Capri ziet Jimmy Choo herstellen zonder Versace

Capri Holdings zag in het derde kwartaal de omzet terugvallen, maar de winst lag boven de verwachtingen en ook de netto­schuld ging fors omlaag na de verkoop van Versace. Michael Kors leverde in, terwijl bij Jimmy Choo de winst herstelde.

Jimmy Choo uit het rood

In de drie maanden tot en met 27 december 2025 daalde de omzet met 4% tot 1,025 miljard Amerikaanse dollar (943 miljoen euro), of 5,9% bij constante wisselkoersen. De daling was vooral te wijten aan Michael Kors, dat met 858 miljoen dollar (789 miljoen euro) omzet 5,6% achteruit boerde. Jimmy Choo groeide daarentegen met 5% naar 167 miljoen dollar (154 miljoen euro).