Sterke vraag naar Uniqlo: internationaal bijna kwart meer omzet

Fast Retailing, het moederbedrijf van kledingmerk Uniqlo, verhoogt zijn verwachtingen voor het volledige jaar, dankzij een sterke vraag in de VS en Europa. Ook op de Japanse thuismarkt blijft de modegroep groeien.

Focus op de Verenigde Staten

In de eerste zes maanden van het fiscale jaar (van september tot februari) boekte Fast Retailing een omzet van 2,05 biljoen yen (11 miljard euro), goed voor een groei van 14,5%. De verkoop in Japan steeg met 7,4% tot 581,7 miljard yen (3,1 miljard euro), terwijl de internationale omzet van Uniqlo met 22,4% toenam tot 1,24 biljoen yen (6,7 miljard euro). De nettowinst klom ondertussen met liefst 19,6% naar 279,29 miljard yen (1,5 miljard euro).

Met een ambitieuze jaarlijkse verkoopdoelstelling van 10 triljoen yen (ongeveer 63 miljard euro) richt het bedrijf zich nu vooral op uitbreiding in Noord-Amerika en Europa. Aangezien het momentum in de eerste jaarhelft goed zat, verhoogt de Japanse kledinggroep nu ook de prognoses: voor het volledige jaar rekent Fast Retailing nu omgerekend op zo’n 21 miljard euro omzet, 14,7% meer dan vorig jaar. De nettowinst klokt naar verwachting bijna 11% hoger af op 2,6 miljard euro.

Onlangs sloot het bedrijf in de VS een belangrijke overeenkomst met Major League Baseball, waardoor Dodger Stadium vanaf nu een eigen “Uniqlo Field” heeft. Oprichter Tadashi Yanai zei eerder te streven naar 3 triljoen yen (zo’n 19 miljard euro) aan jaarlijkse verkoop in de VS, met de ambitie om daarna dieper door te dringen in Midden-Amerika.