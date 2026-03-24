Geschreven door Pauline Neerman
Gap laat als eerste shoppen én afrekenen via AI-platform Gemini

Mode24 maart, 2026
Gap schrijft geschiedenis door als eerste grote kledingmerk een directe checkout aan te bieden binnen AI-platform Gemini van Google. De Amerikaanse modegigant maakt zich zo klaar voor de toekomst van agentic commerce.

“Geen trefwoorden maar dialogen”

Vanaf nu kunnen consumenten rechtstreeks producten van Gap – ook dochtermerken zoals Old Navy, Banana Republic en Athleta – bestellen binnen Gemini, zonder omleiding naar de webshop. “Het gaat niet langer om trefwoorden, maar om dialogen”, aldus Sven Gerjets, Chief Technology Officer bij Gap, tegenover CNBC. Wie op het AI-platform bijvoorbeeld om tips vraagt voor outfits voor een bruiloft of een sollicitatie, kan daar met andere woorden meteen de kledingstukken bij elkaar shoppen.

