Het luxedilemma van Armani: omzet daalt, maar winst stijgt

Bij Armani zakte in 2025 de omzet, maar daar koos het Italiaanse luxemerk (deels) zelf voor met prijsverhogingen, strengere kostenbeheersing en een focus op hogere marges. Ondertussen zoekt het modehuis naar een nieuwe partner, zoals gevraagd door overleden oprichter Giorgio Armani.

Geweer van schouder veranderd

De omzet van het Armani-merk daalde met 2,8% naar 2,19 miljard euro, terwijl de totale omzet – inclusief licentiepartners – op 4 miljard euro bleef steken. CEO Giuseppe Marsocci wijst op een structurele verschuiving in hoe consumenten naar luxe kijken. “We zien een verandering in de benadering van luxe en mode door zowel huidige als potentiële kopers,” aldus Marsocci. “Dat moeten we serieus nemen.”