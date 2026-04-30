H&M werkt aan reddingsplan voor magazijn Ghlin

De toekomst van het distributiecentrum van H&M Logistics in het Henegouwse Ghlin blijft onzeker, maar de directie belooft op 12 mei een reddingsplan op tafel te leggen. Eerder doken plannen op om de site te sluiten en 440 banen te schrappen.

Alsnog een redding?

De vakbonden reageren voorzichtig op de aankondiging. “We hebben nog steeds geen duidelijke antwoorden op onze vragen, maar de werkgever heeft woensdag toegezegd om op 12 mei met een voorstel te komen om de vestiging in Ghlin te redden”, zegt Philippe Dumortier van de socialistische vakbond FGTB aan Belga. Al moet dat voorstel nog goedkeuring krijgen van hogerop bij H&M Group.