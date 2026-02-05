Hoff start wereldwijde expansie in Londense Covent Garden

Het Spaanse sneakermerk Hoff geeft het startschot voor internationale expansie met een tweede flagshipstore in Londen. De nieuwe boetiek in Covent Garden moet de springplank worden voor verdere groei in Europa, de VS en Latijns-Amerika.

Londen als proeftuin

De nieuwe winkel aan Long Acre, aan Covent Garden, heeft een oppervlakte van ruim 700 vierkante meter en is zo meteen de grootste vestiging buiten Spanje. Het interieur, ontworpen door het Spaanse architectenbureau El Departamento, combineert industriële elementen met minimalistische esthetiek – een vertaling van de “stedelijke cultuur” van Londen, aldus het merk.