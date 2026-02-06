[In Beeld] Met vijf vlaggenschipwinkels versterkt e5 zijn merkidentiteit

In vijf bestaande vestigingen in Aartselaar, Brugge Sint-Andries, Hasselt, Lokeren en Ternat rolt e5 een vernieuwd winkelconcept uit. De retailer positioneert de boetieks nog sterker als plekken waar klanten ook inspiratie en beleving vinden.

Een persoonlijke stylingervaring

In elke Vlaamse provincie pakt de moderetailer uit met grote, goed bereikbare “e5 StyleStories”-flagshipstores die het volledige merk-DNA uitdragen. “Hier vinden onze klanten alles waar we voor staan, in de overtreffende trap”, zegt CEO Peter De Sutter. “We doen hier alles tot in de perfectie. De winkels dienen dan ook als referentie voor de andere verkooppunten: wat elders toepasbaar is, gaan we verder uitrollen.”

De lancering startte op 5 februari in Brugge Sint-Andries met een moment voor leveranciers, pers en influencers. De winkels bieden meer ruimte voor beleving, inspiratie, persoonlijke service en extra merken. Een uitgebreide mannenafdeling valt op, net als de “MyStyle”-ruimte waar de persoonlijke stylingdienst van e5 naar een nog hoger niveau wordt getild, met meer tijd en aandacht, en een persoonlijke stylingervaring op maat van figuur, stijl en het shoppingdoel. e5 investeert daarvoor in teams met uitgesproken stylingexpertise en in verschillende MyStyle-formules, van VIP-sessies (solo of duo) tot Friends-avonden en Feel Good Events voor groepen, zodat klanten gerichter begeleid worden.

Winkels als uithangbord

Naast het vertrouwde e5-aanbod introduceren de StyleStories-flagshipstores ook een selectie nieuwe merken die klanten enkel online en in de flagshipstores kunnen ontdekken. “Het accent blijft op onze eigen merken, maar we willen er zijn voor élke Vlaming, daarom voegen we voor elke niche een complementair aanbod toe,” aldus De Sutter.

De modeketen wil de flagshipstores actief inzetten als uithangbord. Zo plant e5 maandelijks op elke locatie een evenement, van een boeklancering tot een modeshow of een exclusieve stylingavond, telkens als extra belevingsmoment voor klanten. “We willen dat je er rustig kan binnenwandelen, inspiratie opdoet en met persoonlijk advies buitenstapt met een look die klopt. Zo maken we van e5 dé plek waar fashion, beleving en service samenkomen. Het gaat niet alleen om kleren, maar om mensen, verhalen en momenten die blijven hangen”, luidt het.

Potentieel voor stadswinkels

De 58 winkels van e5 krijgen elk jaar meer dan 500.000 klanten over de vloer. Of er nog ruimte is voor expansie? “We zien slechts een beperkt aantal witte vlekken voor baanwinkels. Maar er is wél nog potentieel voor centrumlocaties. Onze stadswinkel in Aalst is een groot succes. We staan open voor opportuniteiten, maar we maken geen compromissen en we gaan ook geen gekke prijzen betalen,” zegt De Sutter. Een e5 op de Meir is met andere woorden niet voor morgen.

Voor cijfers is het te vroeg, maar de CEO blikt terug op een uitstekend 2025: “We zijn opnieuw gegroeid, online zelfs met dubbele cijfers, ook het aantal nieuwe klanten is met dubbele cijfers toegenomen en de rentabiliteit is verbeterd. Alleen de periode tussen 15 november en 15 januari viel tegen. Dat horen we ook bij andere modespelers. Heel vreemd.”