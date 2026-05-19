Zoon van Mango-oprichter gearresteerd op verdenking van moord

Jonathan Andić, de zoon van de overleden Mango-oprichter Isak Andić, is dinsdag in Madrid gearresteerd op verdenking van moord op zijn vader, die in 2024 op 71-jarige leeftijd verongelukte tijdens een wandeling nabij Montserrat.

Tegenstrijdige verklaringen

Isak Andić overleed op 14 december 2024, nadat hij in een 150 meter diep ravijn viel tijdens een bergwandeling op de Montserrat, nabij Barcelona, met zijn oudste zoon. Aanvankelijk werd het overlijden beschouwd als een tragisch ongeluk, maar in oktober vorig jaar heropende de politie het onderzoek omdat de zoon tegenstrijdige verklaringen zou hebben afgelegd.

Daarbij werd de mobiele telefoon van Jonathan Andić geanalyseerd om zijn exacte locatie en bewegingen te reconstrueren. Er zouden namelijk onduidelijkheden zijn over zijn locatie op het moment van de val, waar hij geparkeerd stond en of hij foto’s maakte tijdens de wandeling. Ook de relatie tussen vader en zoon werd onderzocht: ze zouden namelijk meningsverschillen hebben gehad over de te volgen strategie. Isak Andić droeg in 2014 de leiding van Mango over aan zijn oudste zoon, maar keerde een jaar later terug omdat hij niet akkoord ging met de gevolgde koers.

Nu wordt Andić, die vice-voorzitter is van de modegroep, verdacht van de moord op zijn vader, melden Spaanse media: hij werd gearresteerd en wordt verhoord. Een woordvoerder van de familie benadrukte dat Jonathan Andić volledig meewerkt aan het onderzoek. De zaak roept uiteraard heel wat vragen op over de dynamiek binnen de familie en over de toekomst van het succesvolle modebedrijf Mango, dat vorig jaar opnieuw een recordomzet realiseerde.