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Geschreven door Pauline Neerman
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Inditex: al bijna 100% zelfscan in winkels

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Mode8 juli, 2026
© Shutterstock.com

Bij Inditex verloopt in veel winkels inmiddels bijna de volledige verkoop via zelfscankassa’s, zegt CEO Óscar García Maceiras. De Spaanse modegroep wil de komende jaren verder investeren in technologische winkels, artificiële intelligentie en logistieke automatisering.

Zelfscankassa wordt de norm

Tijdens de algemene aandeelhoudersvergadering verklaarde García Maceiras dat zelfscankassa’s “al goed zijn voor bijna 100% van de verkopen in veel winkels”. De topman ziet technologie dan ook als een essentieel onderdeel van de strategie van Zara, Massimo Dutti, Bershka en de andere Inditex-formules.

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