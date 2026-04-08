Le Printemps schrapt 229 banen en sluit vestiging in Rennes

De Franse warenhuisketen Le Printemps sluit haar vestiging in het winkelcentrum Alma in Rennes. Tegelijkertijd verdwijnen er 229 banen binnen het bedrijf, dat in totaal bijna 3.000 medewerkers telt.

Blijvende vertraging

In een persbericht wijst Le Printemps op een “blijvende vertraging van de verkoop van consumptiegoederen”, een daling van de koopkracht en de groeiende concurrentie van fast-fashion en de tweedehandsmarkt. De aankondiging komt niet uit de lucht vallen: vorige maand sloot de vestiging in Brest al haar deuren, na 67 jaar.