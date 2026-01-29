Levi Strauss ziet sterke vraag naar denim

Ondanks hogere invoertarieven in de VS en een afname van de consumentenbestedingen ziet Levi Strauss een sterke vraag naar denim. Ook het merk Beyond Yoga kent een opmerkelijke groei.

Groei voor directe verkoop

De jeansproducent zag de omzet afgelopen boekjaar met 4% stijgen naar 6,3 miljard dollar (5,3 miljard euro). De organische groei (zonder koersschommelingen en desinvesteringen) bedroeg 7%. Levi’s zag een sterke vraag naar brede (“baggy”) jeansbroeken. Ook de activewear-lijn Beyond Yoga kende een sterke groei.