Modeontwerper John Galliano gaat aan de slag bij Zara

John Galliano is terug van weggeweest, maar niet bij een of ander modehuis. Nee, de designer maakt zijn comeback bij Zara. Twee jaar lang zal Galliano bestaande kledingstukken van de Inditex-dochter herinterpreteren. Zo ontmoeten high- en fast-fashion elkaar…

Van couture naar keten

Zara start in september een creatieve samenwerking met de Britse ontwerper John Galliano (65). De voormalige creatief directeur van Givenchy, Dior en Maison Margiela zal bestaande Zara-collecties herwerken tot nieuwe seizoenslijnen. Daarmee kiest de Spaanse retailer voor een opvallende kruisbestuiving tussen couture en massamarkt.

Meer dan een marketingstunt of een kortstondige collab, gaat het dit keer om een tweejarige, structurele samenwerking. Vanaf september brengt Galliano een eigen lijn in de winkels, gebaseerd op bestaande Zara-stukken die hij deconstrueert en opnieuw opbouwt.

Twee kanten onder druk

Voor Zara betekent het een strategische koerswijziging: meer creativiteit, hogere marges en een scherper profiel tegenover ultrafast-fashion zoals van Shein en Temu. De keten zoekt differentiatie via design en merkbeleving, terwijl ook de luxesector langs andere zijde kampt met afkoelende vraag. De zet komt dus onverwacht, maar houdt steek.

Galliano verdween in 2024 van het toneel na zijn vertrek bij Maison Margiela. Sindsdien bleef het lange tijd stil rond de ontwerper, die een carrière met ups en downs heeft gekend. Zijn benoeming bij Givenchy in 1995 en vooral zijn periode bij Dior vanaf 1996 behoren tot de hoogtepunten in de moderne modegeschiedenis, maar in 2011 kostten anti-joodse uitspraken bij Dior. Hij keerde in 2014 terug bij Maison Margiela.