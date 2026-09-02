België - NL
België - NL
thumb
Geschreven door Pauline Neerman
In dit artikel
Artikel delen
  • instagram
  • linkedin

Primark rondt de kaap van 500 winkels; “nog veel kansen”

icon
Mode2 september, 2026
Shutterstock.com

Primark opent in Napels de deuren van zijn 500e winkel. Het toont volgens de moderetailer de “kracht van zijn winkelgedreven model”. Het budgetmerk ziet nog heel wat kansen om verder uit te breiden en te verdiepen; ook in België?

Winkelnetwerk verdiepen

De opening van een nieuwe winkel van ruim 3.000 vierkante meter in Napels brengt het netwerk in Italië op twintig winkels. Wereldwijd telt Primark nu 500 verkooppunten. “Een ongelooflijke mijlpaal en we zijn onze trouwe klanten, leveranciers en partners die met ons zijn meegegroeid erg dankbaar”, zei CEO Eoin Tonge bij de opening op 1 september.

Meer over... Mode
Zie meer
Evenementen
Meest gelezen
Volg RetailDetail