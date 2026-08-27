Delhaize trekt nu ook naar Makro-site Eke: 12 winkelopeningen dit jaar

In november van dit jaar opent Delhaize een nieuwe, grote supermarkt op de site van de voormalige Makro in Eke. Daarmee komt de teller op 12 winkelopeningen in 2026 voor de foodretailer.

Uitzonderlijk expansietraject

Via LCV Real Estate huurt Delhaize een winkelpand met een verkoopoppervlakte van ongeveer 2.150 m² in een gedeelte van de voormalige Makro-site in Eke. De opening is voorzien voor november 2026. Voor het beheer van de supermarkt is de zoektocht naar een geschikte uitbater opgestart: de naam wordt in de loop van september bekendgemaakt, samen met de opening van de vacatures voor de nieuwe winkel.

Dit is, na Delhaize Machelen, de tweede Delhaizewinkel die geopend wordt op een voormalige Makro-site. De supermarktketen is aan een uitzonderlijk expansietraject bezig. Eerder dit jaar opende de retailer onder andere al nieuwe supermarkten op de zeven voormalige Cora-locaties. Met de opening van Eke staat de teller nu op 12 openingen in 2026, meldt het bedrijf.