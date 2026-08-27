België - NL
België - NL
thumb
Geschreven door Pauline Neerman
In dit artikel
Artikel delen
  • instagram
  • linkedin

Pernod Ricard vreest nog jaren Amerikaanse malaise

icon
Food27 augustus, 2026

De terugval van de drankenmarkt in de Verenigde Staten en China raakt Pernod Ricard stevig. De omzet zakte afgelopen boekjaar met 14,2% en de nettowinst zelfs met 26%. De Franse eigenaar van Absolut, Jameson en Martell verwacht dat vooral de Amerikaanse zwakte de groei nog tot 2029 afremt.

Amerikaan drinkt minder

Pernod Ricard sloot het boekjaar 2025-2026 af met een omzet van 9,4 miljard euro, 14,2% minder dan een jaar eerder. Wisselkoersen en de verkoop van merken versterkten de daling, want op autonome basis bleef de terugval beperkt tot 3,9%.

Meer over... Food
Zie meer
Evenementen
Meest gelezen
Volg RetailDetail