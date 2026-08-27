Pernod Ricard vreest nog jaren Amerikaanse malaise

De terugval van de drankenmarkt in de Verenigde Staten en China raakt Pernod Ricard stevig. De omzet zakte afgelopen boekjaar met 14,2% en de nettowinst zelfs met 26%. De Franse eigenaar van Absolut, Jameson en Martell verwacht dat vooral de Amerikaanse zwakte de groei nog tot 2029 afremt.

Amerikaan drinkt minder

Pernod Ricard sloot het boekjaar 2025-2026 af met een omzet van 9,4 miljard euro, 14,2% minder dan een jaar eerder. Wisselkoersen en de verkoop van merken versterkten de daling, want op autonome basis bleef de terugval beperkt tot 3,9%.